Долю бою вирішить один раунд: експерт спрогнозував сценарій реваншу Усик – Ф’юрі

Сергій Дрига вважає, що в поєдинку 21 грудня в Ер-Ріяді справа дійде до підрахунку балів.

Вже за декілька тижнів у Саудівській Аравії відбудеться другий бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Чемпіон обговорив з експертом бокcу, головним редактором проєкту Sportarena.com Сергієм Дригою, чого варто очікувати від цього мегафайту, чи зможе Усик побити рекорди спортивного довголіття братів Кличків та що на нас чекає у гевівейті після того, як Олександр завершить свою легендарну кар’єру.

– Пане Сергію, Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Володимира – може. За умови, якщо залишиться у гевівейті після реваншу з Ф'юрі. А от Віталія – навряд чи. П'ять років за нинішньої конкуренції витримати дуже важко, навіть такому феномену як Усик.

– Вже в грудні на Усика чекає матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій цього поєдинку?

– На мій погляд, реванш навряд чи відрізнятиметься від першого бою. Так, до речі, було й у матчі-реванші Усик – Джошуа. Навряд чи кожен із боксерів кардинально зміниться за пів року. Питання лише в тому, наскільки кожен із них був готовим у першому поєдинку. Враховуючи переноси бою. Якщо ми бачили найкращі версії Усика та Ф’юрі то варто очікувати такий же рівний бій, долю якого може вирішити один раунд. І знову справа дійде до підрахунку очок. І знову один із бійців переможе роздільним рішенням суддів.

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі, на українця чекає бій з Дюбуа – знову за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Мені здається, що з двох причин. Перша – щоб не обтяжувати себе обов’язковим захистом, маючи реванш із Ф’юрі. І щоб не втрачати пояс рішенням Міжнародної боксерської федерації (IBF). Друга – це просто характер Олександра. Він уже зробив фантастичну справу, ставши абсолютним чемпіоном світу у двох категоріях. А далі кількість поясів уже не має значення – більше їх не стане, а місце в історії ніхто не забере. Зрештою, а хіба можна виключати третій бій із Ф’юрі, причому за будь-якого результату в матчі-реванші?

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– Судячи зі всього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином у перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Спорт – важлива складова саудівської програми Vision-2030, метою якої є повна та глобальна трансформація країни зі світового лідера з видобутку та продажу нафти в одну з провідних країн у галузі технологій та інвестиційної привабливості. І спорт – це не лише бокс. Це й футбол, і гольф, і теніс, і реслінг, і ММА.

Планується, що Саудівська Аравія вкладе у різні проєкти 2,5 трильйона доларів, що становить 10% від усіх інвестицій у світі. Королівство має увійти до топ-15 світових економік, буде запроваджено саудівську грінкарту та значно підвищено туристичну привабливість країни. Щоправда, з урахуванням її релігійних особливостей. Серед інших пунктів – будівництво не лише нових аеропортів, наукових та культурних центрів, а й цілих міст.

Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і в той же час, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейті? Завдяки братам Кличкам та Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– Швидше за все, так. Тим паче, зараз у Великій Британій сходить нова зірка, чинний чемпіон світу Даніель Дюбуа. Йому лише 27 років, він – наймолодший у топ-15 надважкої ваги. Дюбуа – актив Френка Воррена, який уміє вести бійців та утримувати їх на вершині. Не забуваймо, що Тайсону Ф’юрі – 36, Ентоні Джошуа – 35, Чжану Чжилею – взагалі 40. Більшість зірок першої величини незабаром залишать сцену, тож Дюбуа має відмінні стартові позиції для тривалого домінування.

А якщо ми згадали про Френка Воррена, то варто відзначити й Владислава Сіренка, який нещодавно підписав контракт із британським промоутером. Владу – 29, він все ще перспективний боєць, який втратив кілька років кар’єри через відсутність кваліфікованого менеджменту. Якщо компанія Воррена приділятиме Сіренку більше уваги, за рік-два він може вийти на чемпіонський бій. А там уже – як складуться обставини.

Максим Розенко, Чемпіон