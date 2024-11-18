Усик у першому бою з Ф’юрі був не схожий на себе, – експерт Чемпіона

Андрій Зуєв вважає, що результат матчу-реваншу буде настільки ж непередбачуваним, як і в травневому поединку.

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів у 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Що нам очікувати від матчу-реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі та чи варто звикати до того, що українські перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Ми обговорили ці питання з нашим експертом Андрієм Зуєвим.

– Пане Андрію, Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів у 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Тобто, чи зможе він боксувати до 40 років, адже чемпіонські амбіції залишаться при Олександрі навіть у разі поразок. Чому б ні? Питання лише в його здоров'ї. Все ж таки Усик б'ється з хлопцями, які за природою більші за нього.

– Вже в грудні Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. У ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Якими вам бачаться сценарій і результат цього поєдинку?

– Мені здається, що сценарій буде схожим на попередній бій. Ф'юрі був готовий дуже пристойно й бився за перемогу. Багато хто каже, що він тепер підготується більш серйозно, щоб помститися. Як на мене, і у травні він був у чудовій для себе формі. І результат буде настільки ж непередбачуваним. Навіть із нокдауном ми не знали, кому віддадуть перемогу, поки не оголосили оцінки третього судді.

Я більше переживаю за Усика. Вже в першому поєдинку він не був схожий на самого себе. Все ж таки центнер для його комплекції – забагато. Помітна втрата роботи на ногах, швидкості рук. Тільки лінивий у післяматчевих оглядах не сказав про відсутність фірмового човника. А спробуй пострибати годину, коли на тобі м'яса більше, ніж передбачено базовою комплектацією.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі, на українця чекає бій проти Дюбуа – знову за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Думаю, це рішення не Усика, а організаторів, промоутерів, босів боксерських асоціацій. Попереду очікувався поєдинок Дюбуа з Джошуа. Його необхідно було зробити більш статусним, через що Олександра, скоріше за все, попросили "віддати один пояс". Він це зробив красиво, тому що вміє трошки "шоуменити". За це його, до речі, починають любити і в Америці, і в Британії.

Нещодавно дивився передачу на каналі The 3 Knockdown Rule. Олександр там цілу годину англійською спілкувався. Умовною англійською. Але глядачам все одно сподобалося. Як написав один коментатор, "харизма Усика долає будь-який мовний бар'єр". Сподіваюся, що він і надалі буде просувати свій образ на західному боксерському медіа-ринку. Від цього теж залежить кар'єрний успіх професіонала. Навіть якщо він втратить пояси, то має залишитися цікавим для подальших мега-шоу.

– Судячи зі всього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Так, я думаю, правильна. У спорті ми бачимо, як вони розвивають власну футбольну лігу й навіть виграли на Мундіалі в Аргентини, майбутнього чемпіона. Привозять великі боксерські шоу.

Але багато нафтодоларів вкладають і в освіту, науку, мистецтво, сільське господарство, туристичну галузь. Багато що поки купують ззовні – спортсменів, науковців, архітекторів тощо. Але, мабуть, і свої таланти розвивають.

Зрозуміло, що все це можливо через нафтодоларову казку. Але в Нігерії чи Венесуелі теж нафти багато, проте живуть там не так, як в Аравії.

– Кар’єра Усика зараз знаходиться і на піку, і в той же час на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Олександру в гевівейті? Завдяки братам Кличкам та Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– Перше питання було про те, чи не посуне Усик Володимира та Віталія Кличків у рейтингу вікових чемпіонів. Тобто передбачається перспектива ще на 3-4 роки. А тепер про фінішну пряму заговорили. А взагалі так. Зауважте, цей рік у профі ми вивозимо ще на тих "Отаманах", яким вже всім під сороковники скоро.

На Олімпіаді є золото Хижняка, але у важковаговиків Ловчинський одразу вилетів. Дякуємо йому, що взагалі олімпійську ліцензію виборов. Серед профі немає особливих надій на Вихриста та Шевадзуцького. Є велетень Захожий, але йому 31 рік, а далі німецьких залів його не випускають. До речі, він буде наприкінці листопада битися ще в одному не дуже цікавому двобої. Десь бачив його фото з Усиком, то там дійсно вражаюча різниця в габаритах. Може йому дадуть десь шанс, але мені здається, що за талантом він зовсім в іншій лізі, ніж Клички та Усик.

Давайте поки насолоджуватися тим, що є. Повболіваємо за Усика 21 грудня. В нього вже мінімум п'ятий бій на рівні, вище за який годі й уявляти. Чого ще можна побажати? Тільки здоров'я Олександру, адже йому буквально доводиться виходити проти хлопців, вищих за нього на голову.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець