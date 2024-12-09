Експерт боксу: Усик навряд чи поб’є рекорди Віталія Кличка

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії хевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Чого нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі та чи варто звикати до того, що українські перемоги в хевівейті незабаром залишаться у минулому?

Чемпіон обговорив ці питання з редактором спеціалізованого міжнародного проєкту Ringside24.com, блогером та коментатором Олександром Орманжи.

– Пане Олександре, Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії хевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Володимира – теоретично може. Віталія – навряд. У Олександра залишилось не так багато цікавих викликів, щоб боксувати так довго.

– Вже 21 грудня Усика очікує матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій і результат цього поєдинку?

– Даючи вашому порталу прогноз на перший бій, я казав, що Олександр виграє за очками. В реванші також буде перемога Усика. Більш схиляюсь до суддівського рішення, але може й бути ТКО.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі українця чекає бій з Дюбуа – знов за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Дюбуа. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите в цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Точну відповідь на це питання знає сам Олександр та його найближче оточення. Ми ж лише можемо здогадуватись. Я не думаю, що Усик просто так віддав пояс. Відомо багато випадків, коли федерації йшли на зустріч чемпіонам і дозволяли відтермінувати проведення обов'язкового захисту.

Можливо, це був розрахунок на трилогію з Джошуа. Сашко б'є Ф'юрі у реванші, Джошуа забирає пояс IBF. І вони проводять третій бій за абсолюта у хевівейті. Такий бій – це великі, дуже великі гроші. І історія. Але Дюбуа розбив ці плани, фінішувавши Ентоні.

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– Судячи зі всього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музикальних івентів – правильно позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Шоу – це частина професійного спорту. Якщо у саудитів є можливість організувати великий вечір боксу, запросивши зірок – чом би й ні? Головне для фанатів боксу те, що вони за короткий термін змогли організувати стільки великих боїв.

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і водночас на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в хевівейт? Завдяки братам Кличкам і Усику ми вже звикли до домінування українців у важкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– В нас є перспективні боксери у цій вазі. Але я не бачу того, хто прямо зараз може замінити Усика та братів Кличків. Краще до цього питання повернутись через рік-два, коли ці проспекти почнуть проходити випробування важкими суперниками.

Максим Розенко, Чемпіон