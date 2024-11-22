Експерт боксу: Усик не зможе побити рекорди Кличків

Олександр Чепілко вважає, що в матчі-реванші з Усиком Тайсон Ф’юрі вийде в ринг за чеком, а не за титулом.

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Чого нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі та чи варто звикати до того, що українські перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Чемпіон обговорив ці питання з головним редактором та засновником спеціалізованого проєкту LuckyPunch Олександром Чепілком.

– Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків?

– Не думаю, що Олександр буде боксувати ще майже три роки, аби обійти в рейтингу Володимира Кличка, а тим паче п’ять років, щоб наздогнати Віталія. Усик проведе реванш з Тайсоном Ф’юрі, а тоді ще один бій, максимум – два, і завершить професійну кар’єру. Можливо, будуть виставкові поєдинки із зірками шоу-бізнесу, або зірками інших вагових категорій (Канело, Кроуфорд), але до офіційного рекорду вони не підуть.

Потрібно розуміти, що у Віталія з Володимиром та Олександра різні стилі боксу, і їхні бої – це абсолютно різний гевівейт. Те, як боксували брати, дозволило їм бути чемпіонами в такому поважному віці. А стиль боксу, який сповідує Олександр, виключно з фізичних можливостей організму цього зробити не дозволить.

– Вже в грудні Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Якими вам бачаться сценарій і результат цього поєдинку?

– Гадаю, Олександр переможе в реванші й зробить це легше, ніж у першому поєдинку. Чому? Тому що Тайсон після поразки в першому бою (хоча і до нього також, але не так часто) заявляє, що головною мотивацією для нього є гроші, а не титули. Тому на реванш, я переконаний, він вийде не таким мотивованим, як Олександр. В більшій мірі, він вийде заробити, а не завоювати титули.

В той же час, команда Олександра завжди була націлена виключно на перемогу та підкорення нових вершин у спорті. Усика та усіх, хто його оточує, драйвлять досягнення.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі, на українця чекає бій з Дюбуа – знову за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Дюбуа. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви бачите логіку в цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Я б не назвав це широким жестом, адже зробив він це виключно через правила Міжнародної боксерської федерації (IBF), яка зобов’язувала переможця бою Усик – Ф’юрі захищатись по своїй лінії. Але оскільки українець, який став переможцем, захотів провести реванш, що був прописаний у контракті, і з IBF не вдалось ситуацію залагодити, то Усик був вимушений звільнити титул.

Як українській журналіст та фан боксу, я б хотів, аби Олександр переміг Ф’юрі 21 грудня, а потім у 2025 році знову зустрівся з Даніелем Дюбуа, переміг його і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті. На цьому кар’єру можна завершувати, адже вона буде вписана золотими літерами в історію не лише боксу, але й спорту загалом.

– Судячи з усього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином у перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Стосовно того, чи це правильна позиція в контексті зниження залежності від корисних копалин, то думаю, що на це питання має відповідати спеціаліст з корисних копалин (посміхається). Я ж можу відповісти, ґрунтуючись на тому досвіді, про який дізнався під час трьох поїздок до Саудівської Аравії за їх перший рік експансії у бокс. Наразі королівство має державну програму "Саудівська Аравія 2030", у межах якої й реалізуються великі проєкти в спорті, культурі, економіці та інших галузях.

Відповідно, на мою думку, всі ці проєкти однозначно суттєво додадуть популярності й упізнаваності країні на міжнародній арені. Трохи більше ніж за рік їхньої активної діяльності у спорті фани вже звикли, що найбільш топові події в багатьох дисциплінах проходять саме в Ер-Ріяді. А якщо так триватиме не рік, а три або п’ять? За цей час утвориться пряма асоціація "спорт найвищого рівня = Саудівська Аравія".

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і, в той же час, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейт? Завдяки братам Кличкам і Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– Наразі важко сказати, чи отримаємо ми боксерів у гевівейті рівня братів Кличків або Олександра Усика. На обрії поки нікого немає. Ті хлопці, які вже виступають у гевівейті, можливо й дійдуть до бою за пояс чемпіона світу. Але до рівня, про який ми говоримо, навряд чи. Нам потрібно чекати на нову зірку олімпійського боксу, яка візьме золото Олімпіади, а потім підкорить професійний бокс. Поки такої немає.

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Максим Розенко, Чемпіон

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