Гірн: У мене багата історія з Усиком, а підтримувати я буду Ф'юрі
Едді Гірн
Instagram Едді Гірна
Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн ще раз нагадав, що він буде підтримувати Тайсона Ф'юрі у поєдинку з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком.
Слова 45-річного британця наводить BBC.
"Це був найнеймовірніший рік. Це був мій найприємніший рік у боксі. У суботу в Ер-Ріяді будуть прикуті погляди всього спортивного світу.
У мене багато спільної історії з Усиком, але я підтримую Тайсона", – сказав Гірн.
Вчора Едді Гірн висловив припущення, як саме завершиться титульний бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
Нагадаємо, що після пресконференції відбулася 11-хвилинна битва поглядів боксерів, які розділятимуть один ринг у суботу, 21 грудня.