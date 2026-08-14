Відомий промоутер назвав помилку, яка може стати фатальною для кар'єри Вордлі

Промоутер Едді Хірн розповів, якщо Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) не скористається пунктом про реванш проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), то може більше ніколи не отримати шансу поборотися за титул чемпіона світу у гевівейті.

Його слова наводить DAZN Boxing.

Авторитетний журнал The Ring вже повідомляв, що реванш між супертяжами може бути запланований на 17 жовтня 2026 року та знову відбутися на арені "Co-op Live" у Манчестері.

"Те, чого досяг Фабіо Вордлі, неймовірно, і він заслуговує на все це, тому що він вийшов у ринг і зробив це. Отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі дуже складно. Усі ці хлопці – як літаки, великі "Боїнги", які чекають на посадку, так? Коли отримуєш свій слот для посадки, краще бути готовим, бо якщо не сядеш, тобі доведеться кружляти разом із ще 12 літаками, чекати, чекати й чекати", – заявив Гірн.

Нагадаємо, що у першому бою (9 травня 2026 року) Дюбуа здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді. Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Вордлі потрібно спершу провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до ще одного поєдинку проти Дюбуа.

А от британський тренер Дейв Колдвелл переконаний, що Фабіо не потрібно проводити реванш проти Даніеля до кінця 2026 року.