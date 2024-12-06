Олександри Усик – Тайсон Ф'юрі: де дивитися бій-реванш

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Поєдинок відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. Точний час бою стане відомий пізніше.

Транслювати реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Окрім Олександра Усика, під час шоу в Саудівській Аравії свої бої проведуть ще три українці. Даніель Лапін (10-0, 4 КО) зустрінеться на ринзі з французом Діланом Коліном (14-0, 4 КО) у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0, 10 КО) протистоятиме Едгару Раміресу (10-1-1, 4 КО), що представляє Мексику.

У головному поєдинку андеркарду український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 КО) спробує свої сили в бою проти ексчемпіона світу за версією WBA Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) з Узбекистану.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.