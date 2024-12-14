Не буде змінювати тактику: Чухаджян про бій Усик – Ф'юрі

Український боксер Карен Чухаджян вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не буде змінювати свою тактику в поєдинку-реванші проти Тайсона Ф’юрі.

Про це він розповів у коментарі XSPORT.

"Я очікую конкурентний поєдинок, але вважаю, що перемогу забере Олександр Усик. Я думаю, Ф'юрі буде кращим в цьому поєдинку, йому просто треба перестати дуркувати і більш серйозно ставитися до справи – і він зможе показати хороший бій. Я не думаю, що Усик буде сильно змінювати свою тактику, скоріше за все, він просто зробить роботу над помилками і буде робити все те, що й у першому поєдинку, тільки вдвічі більше", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.