Британський тренер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Відомий британський тренер Марк Тіббз поділився очікуваннями від реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Свої думки він висловив у коментарі для BoxingSocial.

"Ви знаєте, Усик такий же досвідчений, як і Ф'юрі, але Тайсон майже переміг його в першому бою. Будь-який досвідчений боєць або тренер одразу ж зрозумів, що він тоді зробив не так. Йому просто потрібно виправити ці речі, щоб здобути перемогу.

Ніхто з цих хлопців на вершині не дасть задню, але Тайсон припустився кількох помилок. Сподіваюся, він усе виправить і переможе в реванші. У будь-якому разі це буде важко зробити, оскільки ми знаємо, що Тайсон уже на межі кар'єри. Обидва хлопці взяли участь у кількох великих боях. Так що на нас чекає бісова бійка.

Так, Усик зараз дуже впевнений у собі. Звичайно, він набув цієї впевненості в першому бою, але тут зустрінуться два справжні бійці. Тож я не скидав би з рахунків і іншого хлопця. Усе може спрацювати в обидва боки", – сказав Тіббз.