Найкращий боксер світу за версією Усика привітав українця з тріумфом над Ф'юрі
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Вітаю Олександра Усика. Радий за тебе!", – написав Кроуфорд.
Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.
Зазначимо, що Олександр вважає Кроуфорда найкращим боксером світу станом на сьогодні. Він поставив Теренса на перше місце і на початку грудня, а також не змінив свою думку і за кілька днів до реваншу з Ф'юрі.