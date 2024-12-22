Найкращий боксер світу за версією Усика привітав українця з тріумфом над Ф'юрі

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Вітаю Олександра Усика. Радий за тебе!", – написав Кроуфорд.

Congratulations @usykaa happy for you. — Terence Crawford (@terencecrawford) December 21, 2024

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Зазначимо, що Олександр вважає Кроуфорда найкращим боксером світу станом на сьогодні. Він поставив Теренса на перше місце і на початку грудня, а також не змінив свою думку і за кілька днів до реваншу з Ф'юрі.