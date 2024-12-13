Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сьогодення

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності. Він відмітив і свого наступного суперника Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Усик сказав у коментарі для DAZN.

"Перший - це Теренс Кроуфорд, другий Сауль Альверес, далі йдуть Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі і Наоя Іноуе", – сказав Усик.

You may be surprised by @usykaa's top 5⃣ boxers in the world 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/l3BqYcgh1K — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 11, 2024

Другий поєдинок проти Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.