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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сьогодення

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 07:43
Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сьогодення
Лапін та Усик
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Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності. Він відмітив і свого наступного суперника Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Усик сказав у коментарі для DAZN.

"Перший - це Теренс Кроуфорд, другий Сауль Альверес, далі йдуть Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі і Наоя Іноуе", – сказав Усик.

Другий поєдинок проти Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

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