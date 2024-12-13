Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сьогодення
Лапін та Усик
Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності. Він відмітив і свого наступного суперника Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це Усик сказав у коментарі для DAZN.
"Перший - це Теренс Кроуфорд, другий Сауль Альверес, далі йдуть Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі і Наоя Іноуе", – сказав Усик.
Другий поєдинок проти Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.
Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.