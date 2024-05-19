Ф'юрі заявив, що виграв бій та анонсував реванш з Усиком

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) заявив, що виграв поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0-0, 14 KO).

Відповідну заяву британець зробив після бою в Саудівській Аравії.

"Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій.

У нас є пункт про матч-реванш. Я програв розділеним рішенням суддів хорошій маленькій людині. Побачимось у жовтні. Молодець, Олександре", — сказав Ф'юрі після поєдинку.

Відзначимо, у ймовірному реванші на кону стоятимуть 3 пояси. Титул IBF 1 червня розіграють Хргович і Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.