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Я хочу, щоб він переміг: Дюбуа зізнався, за кого вболіватиме у реванші Усик – Ф'юрі

Олексій Мурзак — 10 жовтня, 21:24
Я хочу, щоб він переміг: Дюбуа зізнався, за кого вболіватиме у реванші Усик – Ф'юрі
Даніель Дюбуа
Getty Images

Володар поясу IBF у хевівейті Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) заявив, що підтримуватиме ексчемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) у реванші з володарем титулів WBO, WBA, IBO, WBC Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова наводить Fightnews.info.

"Апсети трапляються, чи не так? Ти ніколи не знаєш, що станеться в суперважкій вазі. Я виберу Ф’юрі, я хочу, щоб він переміг, але ти ніколи не знаєш, напевно. Усик вже якийсь час проходить суперважковаговиків, і хтось повинен покласти цьому кінець. Сподіваюся, що Ф’юрі зможе це зробити", – сказав Дюбуа.

Раніше Дюбуа заявив, що готовий до реваншу з Усиком. Британець пообіцяв "пройти крізь" українця у другому бою. Нагадаємо, у їхньому першому поєдинку Олександр переміг нокаутом у дев’ятому раунді.

Стали відомі всі бої андеркарду супершоу Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2, яке відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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