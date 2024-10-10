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Чемпіон світу пообіцяв легко перемогти Усика в реванші

Володимир Клепач — 10 жовтня, 14:26
Чемпіон світу пообіцяв легко перемогти Усика в реванші
Даніель Дюбуа
Getty Images

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) впевнений у перемозі над володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 KO) у реванші.

Про це Дюбуа розповів у інтерв'ю Seconds Out.

"З Усиком це, безумовно, незавершена справа, і мій наступний бій з ним матиме зовсім інший результат. Я пройду крізь нього. Я змінився і став кращим як людина та як боєць. Кожен бій, який я провів, кожна поразка вела мене до цього моменту. Я надзвичайно покращився. Все навколо стало краще, тренери, персонал, навіть речі, які ми робимо в залі. Це змінило все для мене.
Але я хочу спочатку ще одного бою з Ентоні Джошуа. Якщо він хоче, я теж хочу", – сказав Дюбуа.

Поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Олександр Усик Даніель Дюбуа

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