У WBO пояснили рішення дозволити Усику та Дюбуа провести бій за всі титули

WBO санкціонувала реванш чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO) з огляду на вигоду для спорту від бою за всі титули, а також спірний характер першого поєдинку між боксерами.

Про це заявив президент організації Густаво Олів'єрі, слова якого наводить Boxing Scene.

Він дав зрозуміти, що новозеландцю Джозефу Паркеру (36-3, 24 KO) доведеться чекати і виходити вже на переможця другого бою.

"Команда Усика подала прохання дозволити бій за всі титули. І ми це зробили з огляду на вигоду для спорту від бою за всі титули, а також спірний характер першого поєдинку Усика та Дюбуа. Нам здається, що бій за всі титули йде на користь боксу", – сказав Олів'єрі.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.