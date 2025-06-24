Спаринг-партнер Усика та Дюбуа поділився очікуваннями від їхнього бою

Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) поділився думками про реванш Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова публікує Secondsout.com.

"Я не надаю великого значення спарингам, але мені важко ставити проти Усика. Він – фантастичний чемпіон. Даніель – молодий голодний лев, тому це буде фантастичний бій. Я не впевнений, як він завершиться, але, це буде дуже хороший бій", – заявив Кларк.

Цікаво, що британець має досвід спарингів і з Усиком, і з Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що в команді Усика вперше пояснили припинення співпраці з Красюком.