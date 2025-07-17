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Воррен: У бою Усик – Дюбуа переможе молодший боєць

Максим Розенко, Андрій Мошкун, Денис Шаховець — 17 липня 2025, 16:00
Воррен: У бою Усик – Дюбуа переможе молодший боєць
Даніель Дюбуа та Френк Воррен
Mark Robinson Photography/Matchroom Boxing

Френк Воррен, промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа, поділився очікуваннями від клієнта бою за звання абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика.

Слова Воррена з пресконференції передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.

"Даніель бився проти Хрговича, проти Джошуа, він знає, що може перемогти Усика. Дюбуа став кращим, ніж два роки тому. Дюбуа – тепер інший. Йому 27 років, він сповнений сили. Не залежно від того, що трапиться – це буде чудово для фанатів. Втім, я впевнений, що молодший боєць переможе", – сказав Воррен.

Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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