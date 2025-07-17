Воррен: У бою Усик – Дюбуа переможе молодший боєць

Френк Воррен, промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа, поділився очікуваннями від клієнта бою за звання абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика.

Слова Воррена з пресконференції передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.

"Даніель бився проти Хрговича, проти Джошуа, він знає, що може перемогти Усика. Дюбуа став кращим, ніж два роки тому. Дюбуа – тепер інший. Йому 27 років, він сповнений сили. Не залежно від того, що трапиться – це буде чудово для фанатів. Втім, я впевнений, що молодший боєць переможе", – сказав Воррен.

Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.