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Він народився впевненим у собі: тренер Дюбуа розхвалив свого підопічного перед реваншем з Усиком

Максим Розенко, Андрій Мошкун, Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 16:19
Він народився впевненим у собі: тренер Дюбуа розхвалив свого підопічного перед реваншем з Усиком
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Facebook/Александр Усик / Usyk

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз висловив сподівання, що його підопічний зможе перемогти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в реванші.

Слова Чарльза з пресконференції передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.

"Я народився впевненим у собі. Дюбуа теж народився таким же. Його батько мав мрію, що Даніель стане чемпіоном світу у важкій вазі. І Даніель тепер чемпіон.

Ця молода людина вже багато пройшла. Він завжди бореться, це приклад для молодих людей, які хочуть досягнути таких же висот. Для мене велика честь, що я два роки працюю з Дюбуа. На мою думку, його доля бути тут, ми готові перемогти", – сказав Чарльз.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Дон Чарльз Усик – Дюбуа 2

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