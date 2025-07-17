Він народився впевненим у собі: тренер Дюбуа розхвалив свого підопічного перед реваншем з Усиком
Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз висловив сподівання, що його підопічний зможе перемогти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в реванші.
Слова Чарльза з пресконференції передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.
"Я народився впевненим у собі. Дюбуа теж народився таким же. Його батько мав мрію, що Даніель стане чемпіоном світу у важкій вазі. І Даніель тепер чемпіон.
Ця молода людина вже багато пройшла. Він завжди бореться, це приклад для молодих людей, які хочуть досягнути таких же висот. Для мене велика честь, що я два роки працюю з Дюбуа. На мою думку, його доля бути тут, ми готові перемогти", – сказав Чарльз.
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Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.