Усик та Дюбуа провели "битву поглядів": хто першим відвів очі

17 липня відбулася пресконференція чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Олександра Усика, володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, команд обох боксерів та організаторів поєдинку.

Після відповідей на запитання, боксери провели традиційну "битву поглядів". Дюбуа був дещо спокійнішим, ніж минулого разу, втім, саме Даніель першим відвів погляд від Усика.

INTENSE 👀



🥊 @Usykaa 🆚 @DynamiteDubois



Who've you got?



🎬 @DAZNBoxing



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Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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