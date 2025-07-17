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Я маю свій сценарій: Дюбуа – про майбутній реванш з Усиком

Максим Розенко, Олексій Мурзак, Руслан Травкін — 17 липня 2025, 16:43
Я маю свій сценарій: Дюбуа – про майбутній реванш з Усиком
Даніель Дюбуа
Getty Images

Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) має свій сценарій на реванш проти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Слова британського боксера з пресконференції передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.

"У них є свій сценарій, але я маю свій сценарій. Я хочу перемогти. Хочу отримати ці пояси. Бій проти Джошуа змінив моє життя? Я знаю, як я тренувався протягом останнього часу. Я знаю, що я робив у залі. Я готовий до бою", – наголосив британець.

Водночас журналіст Різ Хан додав, що Даніель зараз інакший, ніж був у першому поєдинку з Усиком.

"Я хочу додати, що команда Усика гадає, що Даніель не змінився. Вони постійно кажуть: "Даніель не змінився". Я скажу, що він зараз інакший. Я вважаю, це цирк таке говорити. Ми побачимо в суботу, як Даніель змінився", – сказав він.

Модератор пресконференції також нагадав, що Сауль Альварес поставив півмільйона доларів на Усика.

"Я знаю, що хтось поставив півмільйона на Усика. Це нічого не значить. Я дуже сфокусований. Я молодий лев. Знаєте, перемогти такого чоловіка... Давайте це зробимо", – підкреслив британський чемпіон.

Раніше тренер Дюбуа – Дон Чарльз висловив сподівання, що його підопічний зможе перемогти Усика в реванші.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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