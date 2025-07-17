Усик: 38 років – це не старий
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Олександр Усик під час пресконференції перед боєм проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа заявив, що не почувається старим.
Слова Воррена з Лондона передає кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.
"Я дуже поважаю цього молодого хлопця. Він дуже мотивований, але я теж мотивований. Тридцять вісім – це не старий. Ми побачимо все в суботу. На все воля Господа", – сказав Усик.
На запитання, чи вірить Олександр у дострокову перемогу, наш боєць відповів ствердно.
Бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
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