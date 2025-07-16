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Усик – Дюбуа 2: пряма LIVE-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Станіслав Лисак — 16 липня 2025, 23:35
Усик – Дюбуа 2: пряма LIVE-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Getty Images

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в бою-реванші за звання абсолютного чемпіона.

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня в надважкій вазі (понад 90,72 кг). На кону стоятимуть пояси українського чемпіона за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, а також титул британця за версією IBF.

В Україні пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Орієнтовний початок мейн-івента – о 23:30 за київським часом. Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30. Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща). Усик переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.

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