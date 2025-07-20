Найближчим часом побачимося у професійному ринзі, – Хижняк прокоментував перемогу Усика над Дюбуа

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк прокоментував яскраву перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Він важко працює для того, щоб так перемагати. Я його вітаю, він зробив свято для всього світу, всіх, хто дивився цей бій. Це дійсно було дуже класно. У мене нема досвіду виступів на професійному ринзі, я отримав супер емоції.

Я вдячний Олександру за цю перемогу, він дійсно справжній герой нашої країни. Думаю, що найближчим часом побачимося у професійному ринзі, тому працюємо", – сказав Хижняк.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.