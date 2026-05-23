Санчес: Усик, я готовий до бою з тобою

Кубинський надважковаговик Френк Санчес (26-1, 19 KO) після перемоги над Річард Торрес (14-1, 12 KO) у поєдинку-елімінаторі за лінією IBF заявив, що готовий до бою з чемпіоном WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO).

Його слова передає Sky Sports.

"Мені довелося багато працювати, я знав, що він боєць, який чинить тиск, і це мене найбільше хвилювало. Я знаю, що я чудовий боксер, який може перебоксувати будь-кого, і я дотримувався плану.

Я багато працював зі своїм тренером, бо ми знали, що він виходить з опущеною головою. Він постійно казав мені зробити цей апперкот у спортзалі та в роздягальні. Він постійно казав мені зробити цей апперкот, і саме це я і зробив.

Я весь цей час працював у залі зі своєю командою, підтримував себе у формі, чекаючи на цю можливість. Вона з'явилася, я скористався нею, тепер готовий до бою, хто б не був наступним.

Усик, я готовий до бою з тобою, коли ти захочеш", – заявив Санчес.