Санчес: Усик, я готовий до бою з тобою
Кубинський надважковаговик Френк Санчес (26-1, 19 KO) після перемоги над Річард Торрес (14-1, 12 KO) у поєдинку-елімінаторі за лінією IBF заявив, що готовий до бою з чемпіоном WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO).
Його слова передає Sky Sports.
"Мені довелося багато працювати, я знав, що він боєць, який чинить тиск, і це мене найбільше хвилювало. Я знаю, що я чудовий боксер, який може перебоксувати будь-кого, і я дотримувався плану.
Я багато працював зі своїм тренером, бо ми знали, що він виходить з опущеною головою. Він постійно казав мені зробити цей апперкот у спортзалі та в роздягальні. Він постійно казав мені зробити цей апперкот, і саме це я і зробив.
Я весь цей час працював у залі зі своєю командою, підтримував себе у формі, чекаючи на цю можливість. Вона з'явилася, я скористався нею, тепер готовий до бою, хто б не був наступним.
Усик, я готовий до бою з тобою, коли ти захочеш", – заявив Санчес.
Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.
"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.
Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.