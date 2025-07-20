Дюбуа впав двічі: відео блискавичного нокауту Усика

У ніч на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся бій між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.

Відео нокауту

The moment @usykaa became undisputed heavyweight champion of the world for the second time 🙌#UsykDubois pic.twitter.com/SJsBVAITv4 — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).