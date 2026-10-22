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Бенавідес і Чесляк проведуть об’єднавчий бій за три титули

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 20:20
Бенавідес і Чесляк проведуть об’єднавчий бій за три титули
The Ring

Об'єднавчий бій чемпіона WBA та WBO у важкій вазі Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) та володаря титулу WBC Міхала Чесляка (28-2, 22 КО) пройде 5 грудня.

Про це інформує The Ring.

Трансляцію проведе DAZN.

Бенавідес здобув пояси WBA та WBO у травні, нокаутувавши Гільберто Раміреса в шостому раунді.

Водночас Чесляка підвищили зі статусу тимчасового чемпіона WBC до повноцінного володаря титулу у вересні.

Напередодні повідомлялося про те, що Усик зацікавлений у проведенні бою проти Бенавідеса в 2027 році.

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