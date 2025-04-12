Відомий промоутер допустив можливість проведення бою Ітаума – Усик

Відомий промоутер Френк Воррен не став заперечувати можливість проведення поєдинку між перспективним підопічним Мозесом Ітаумою та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком.

Слова функціонера наводить Sky Sports.

"Ітаума має чудовий боксерський інтелект, у нього прекрасний джеб. Він розважливий у своїх ударах. Тим більше, що коли молоді бійці створюють суперникам проблеми, вони йдуть на них, не зберігають свою дистанцію. Ітаума робить все абсолютно правильно.



Я думаю, що Мозес міг би побитися за чемпіонський титул цього року. Хто знає? Він може побитися з Усиком цього року. Усе можливо. Подивимося, що станеться, але він цілком спроможний знаходитись в одній компанії з усіма цими хлопцями". – розповів Воррен.