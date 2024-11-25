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Усик назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі

Олександр Булава — 25 листопада 2024, 21:45
Усик назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі
Мозес Ітаума та Тайсон Ф'юрі

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик (22−0, 14 КО) вважає, що володар титулу WBO Inter-Continental Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) домінуватиме у надважкому дивізіоні.

Цитує Усика Secondsout.

"Мозес Ітаума – це майбутнє нашого дивізіону", – заявив Усик.

На цей час в Ітауми 10 з 10 перемог, 8 з яких він завершив достроково. Наступний бій він проведе з Дейвом Алленом.

Усик повернеться на ринг 21 грудня, коли проведе другий бій проти Тайсона Ф’юрі. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Олександр Усик

Олександр Усик

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