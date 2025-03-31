Урсу яскравим нокаутом став новим чемпіоном Співдружності
IFL TV
Молдавський боксер Костянтин Урсу (13-0, 6 КО) і британець Ейтан Джеймс (13-1, 2 КО) зійшлися в бою за титул Commonwealth Boxing Council (Боксерської ради співдружності) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).
Перемогу здобув Урсу нокаутом у 7 раунді.
Боксери почали зустріч не дуже активно. Потім Костянтин кілька разів добре влучив.
Вирішальний удар він зумів донести наприкінці сьомого раунду. Після пропущеної лівої Джеймс упав на настил рингу і не зумів піднятися.
Бокс
Костянтин Урсу (Молдова) – Ейтан Джеймс (Англія) КО7 (10)
Нагадаємо, вчора Браян Норман у третьому раунді нокаутом захистив свій титул у бою з Дерріком Куевасом.