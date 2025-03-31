Урсу яскравим нокаутом став новим чемпіоном Співдружності

Молдавський боксер Костянтин Урсу (13-0, 6 КО) і британець Ейтан Джеймс (13-1, 2 КО) зійшлися в бою за титул Commonwealth Boxing Council (Боксерської ради співдружності) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Перемогу здобув Урсу нокаутом у 7 раунді.

Боксери почали зустріч не дуже активно. Потім Костянтин кілька разів добре влучив.

Вирішальний удар він зумів донести наприкінці сьомого раунду. Після пропущеної лівої Джеймс упав на настил рингу і не зумів піднятися.

Бокс

Костянтин Урсу (Молдова) – Ейтан Джеймс (Англія) КО7 (10)

AND THE NEW 🏆



Constantin Ursu takes the Commonwealth Welterweight Title 👏#UrsuJames pic.twitter.com/YvoWRcxLNy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 30, 2025

Нагадаємо, вчора Браян Норман у третьому раунді нокаутом захистив свій титул у бою з Дерріком Куевасом.