Норман нокаутом у третьому раунді захистив титул WBO: огляд бою

У Лас-Вегасі, США, чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі (до 66,7 кг) Брайан Норман (27-0, 21 КО) провів перший захист титулу. Його суперником був представник Пуерто-Ріко Деррік Куевас (27-2-1, 19 КО).

Браян здобув перемогу нокаутом у 3 раунді.

Після рівного першого раунду Норман почав активніше діяти. У другому раунді Деррік отримав небезпечний удар в обличчя, але зумів встояти.

У третьому раунді Браян влучив лівим хуком – опонент упав. Куевас зумів піднятися, але рефері зрозумів, що краще зупинити бій.

Бокс – бій за титул чемпіона WBO

Брайан Норман (США) – Деррік Куевас (Пуерто Ріко) 3КО (12)

Огляд бою:

Нагадаємо, іншими титулами в цьому дивізіоні володіють: Еймантас Станіоніс (WBA), Маріо Барріос (WBC) і Джарон Енніс (IBF). Станіоніс та Енніс незабаром проведуть об'єднавчий бій. Поєдинок між ними відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).