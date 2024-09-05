Український боксер заявив про бажання провести бій з Усиком
Олександр Усик (22-0, 14 КО) є найбажанішим опонентом для Владислава Сіренка (21-0, 18 KO).
Про це Сіренко сказав у інтерв’ю на YouTube-каналі BWTM SPORTS GAMING.
"Звичайно, я вибрав би бій проти чинного чемпіона, тому що це дасть мені шанс здобути титул. Я не можу назвати ім’я, тому що зараз все дуже швидко змінюється.
Є багато висхідних зірок, багато хороших бійців несподівано йдуть на спад. Однозначно хочу побитися за титул чемпіона світу – це моя мрія.
Зараз Усик – найбільше ім’я, тож дозвольте мені побитися з найвідомішим. Я думаю, що це був би найкращий вибір. Це хлопець, в якого найвідоміше ім’я та найбільше титулів, чому б ні? Якщо хтось дасть мені шанс провести цей бій, то так", – сказав Сіренко.
Нагадаємо, нещодавно Владислав підписав контракт з Queensbury Promotions. Свій наступний бій він проведе 1 жовтня проти американця Кейта Бара.