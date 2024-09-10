Усик — про благодійні перегони: Дякуємо принцесі, це важливо для мене та моєї країни

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) поділився враженнями від благодійних перегонів, організованих фондом принцеси Монако та заявив, що це важливо для нього, його команди та України.

Його слова передає Ready to Fight.

"Чи не боюсь, що хтось скаже, що я даремно витрачаю час? Ні, не боюсь. Через те, що все, що я роблю, роблю для покращення себе. Коли граю у футбол, їду на водних велосипедах, біжу, пливу, стрибаю. Усе це я роблю для розвитку себе як спортсмена.

Це і є початок тренувального табору, звісно. Це неймовірна дистанція, яку ми подолали. Конкретно мені вона дала в голову багато чого: мені було погано, у мене почали труситись ноги, тіло, було трошки зневоднення. Але ми пройшли, зробили й будемо робити далі ще більше.

Дякуємо принцесі. Це важливо для мене, моєї команди, моєї країни. Речі, які я зараз роблю, не тільки для того, щоб я себе розвивав, а й на те, щоб розвивати мою країну", — сказав Усик.