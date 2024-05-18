Усику подарували особливу вишиванку напередодні бою з Ф'юрі

Генеральний продюсер у ПравдаТУТ Оксана Гнатишин подарувала чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (21-0, 14 КО) особливу вишиванку напередодні церемонії зважування перед боєм проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє блогер Олександр Глущенко.

На спині традиційної української сорочки зображений портрет військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Поряд з фото Мацієвського розташований напис "Слава Україні" та рядки, які Усик присвятив страченому військовому.

Бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.