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Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 18:11
Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) очолив рейтинг WBC у першій середній вазі.

Оновлений рейтинг оприлюднений на сайті боксерської ради.

Повноцінним титулом володіє американець Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а тимчасовим чемпіоном є його земляк Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO).

Рейтинг WBC у першій середній вазі

  • 1. Сергій Богачук
  • 2. Ісраїл Мадрімов
  • 3. Ксандер Заяс
  • 4. Чарльз Конвелл
  • 5. Хесус Рамос
  • 6. Каллум Волш
  • 7. Ермал Гадрібіадж
  • 8. Бакарі Самаке
  • 9. Йоеніс Теллез
  • 10. Абасс Барау

Раніше стало відомо, що Богачук буде битися з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).

Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса

WBC рейтинг Сергій Богачук

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