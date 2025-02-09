Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) очолив рейтинг WBC у першій середній вазі.

Оновлений рейтинг оприлюднений на сайті боксерської ради.

Повноцінним титулом володіє американець Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а тимчасовим чемпіоном є його земляк Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO).

Рейтинг WBC у першій середній вазі

1. Сергій Богачук

2. Ісраїл Мадрімов

3. Ксандер Заяс

4. Чарльз Конвелл

5. Хесус Рамос

6. Каллум Волш

7. Ермал Гадрібіадж

8. Бакарі Самаке

9. Йоеніс Теллез

10. Абасс Барау

Раніше стало відомо, що Богачук буде битися з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).

Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса