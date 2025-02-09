Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk
Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) очолив рейтинг WBC у першій середній вазі.
Оновлений рейтинг оприлюднений на сайті боксерської ради.
Повноцінним титулом володіє американець Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO), а тимчасовим чемпіоном є його земляк Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO).
Рейтинг WBC у першій середній вазі
- 1. Сергій Богачук
- 2. Ісраїл Мадрімов
- 3. Ксандер Заяс
- 4. Чарльз Конвелл
- 5. Хесус Рамос
- 6. Каллум Волш
- 7. Ермал Гадрібіадж
- 8. Бакарі Самаке
- 9. Йоеніс Теллез
- 10. Абасс Барау
Раніше стало відомо, що Богачук буде битися з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).
Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса