Український боксер: Ломаченко мовчав і мовчить про війну – це неправильно
Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян засудив Василя Ломаченка за ігнорування війни.
Слова Фаніяна наводить Ukrsport.
"З приводу Василя Ломаченка я не можу сказати про нього, як про людину, є лише речі, які я там чув. Якщо ж брати до уваги ситуацію, що він мовчав і мовчить про війну, то звичайно, що це взагалі неправильно. Він відома особистість в Україні, народився тут, жив тут, боксував і як ми бачимо, продовжує боксувати під українським прапором, тому мовчати – це неправильно.
Він несе відповідальність, наприклад, за те, що постить у своїх соціальних мережах. Це неправильно. Що стосується його бійцівських якостей, то боксер він справді класний. Я його засуджувати не хочу, тому що ми з ним не друзі і навіть не знайомі, щоб я щось про нього міг говорити", – сказав Фаніян.
Ломаченко продовжує підтримувати церкву Московського патріархату. Тих депутатів, які проголосували за заборону УПЦ МП, він назвав "безбожниками", при цьому насміхнувшись над українською мовою.
Нагадаємо, нещодавно авторитетний інсайдер повідомив, що Ломаченко планує завершити кар’єру.