Український боксер: Ломаченко мовчав і мовчить про війну – це неправильно

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян засудив Василя Ломаченка за ігнорування війни.

Слова Фаніяна наводить Ukrsport.

"З приводу Василя Ломаченка я не можу сказати про нього, як про людину, є лише речі, які я там чув. Якщо ж брати до уваги ситуацію, що він мовчав і мовчить про війну, то звичайно, що це взагалі неправильно. Він відома особистість в Україні, народився тут, жив тут, боксував і як ми бачимо, продовжує боксувати під українським прапором, тому мовчати – це неправильно.

Він несе відповідальність, наприклад, за те, що постить у своїх соціальних мережах. Це неправильно. Що стосується його бійцівських якостей, то боксер він справді класний. Я його засуджувати не хочу, тому що ми з ним не друзі і навіть не знайомі, щоб я щось про нього міг говорити", – сказав Фаніян.