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Фаніян, якому повернули чемпіонський пояс, проведе захист титулу в Ужгороді

Софія Кулай — 12 листопада 2026, 18:16
Фаніян, якому повернули чемпіонський пояс, проведе захист титулу в Ужгороді
Арам Фаніян
instagram.com/faniyan_aram

29 листопада 2026 року український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист чемпіонського титулу WBO Global проти уродженця Домініканської Республіки, який виступає під прапором Іспанії, Сауля Луни (12-3-1, 3 КО).

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Протистояння відбудеться під час вечора боксу в Ужгороді. Транслятором боксерської події стане платформа MEGOGO. Захід буде присвячений Патрульної поліції України.

Нагадаємо, що українця дискваліфікували у 10-му раунді за удар по потилиці аргентинця Ігнасіо Ірібаррені (у квітні 2026-го). А у вересні цього року стало відомо, що Всесвітня боксерська організація (WBO) задовольнила апеляцію команди українського боксера та повернула Фаніяну чемпіонський пояс.

Натомість цей двобій визнали таким, що не відбувся. Тому у WBO порекомендували боксерам провести реванш.

Раніше Фаніян висловив готовність побитись із непереможеним Шакуром Стівенсоном.

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