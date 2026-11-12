Фаніян, якому повернули чемпіонський пояс, проведе захист титулу в Ужгороді

29 листопада 2026 року український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист чемпіонського титулу WBO Global проти уродженця Домініканської Республіки, який виступає під прапором Іспанії, Сауля Луни (12-3-1, 3 КО).

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Протистояння відбудеться під час вечора боксу в Ужгороді. Транслятором боксерської події стане платформа MEGOGO. Захід буде присвячений Патрульної поліції України.

Нагадаємо, що українця дискваліфікували у 10-му раунді за удар по потилиці аргентинця Ігнасіо Ірібаррені (у квітні 2026-го). А у вересні цього року стало відомо, що Всесвітня боксерська організація (WBO) задовольнила апеляцію команди українського боксера та повернула Фаніяну чемпіонський пояс.

Натомість цей двобій визнали таким, що не відбувся. Тому у WBO порекомендували боксерам провести реванш.

Раніше Фаніян висловив готовність побитись із непереможеним Шакуром Стівенсоном.