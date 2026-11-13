Фаніян: Вірю, що зможу претендувати на пояс чемпіона світу через 3-4 бої

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист чемпіонського титулу WBO Global проти уродженця Домініканської Республіки, який виступає під прапором Іспанії, Сауля Луни (12-3-1, 3 КО).

Чемпіон поспілкувався з Арамом про повернення в ринг, підготовку до бою та амбіції стати чемпіоном світу.

– Ви повертаєтесь на ринг після мабуть найбільш неоднозначного поєдинку в житті. Розкажіть про цей період і як ви його переживали?

– Так, це був дуже непростий період, і, можу сказати, що він був неочікуваний. Я точно ніколи не очікував, що в моїй карʼєрі станеться подібна ситуація. Ви всі бачили бій з Іррібареном, бачили, що він робив в рингу, а потім рефері в 10 раунді прийняв те рішення, яке прийняв.

Процес подачі апеляції був дуже довгим, ми чекали результату з травня. Я щасливий, що надійшло рішення від WBO залишити мені пояс і визнати бій таким, що не відбувся. Тепер я ще більше вмотивований перемагати так аби не залишати запитань.

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– Чи були думки, що врешті результат бою залишиться не зміниться і доведеться знову починати свій шлях за поясом?

– Думок було дуже багато, були навіть дещо радикальні щодо моєї карʼєри. Проте ми всі заспокоїлись, обговорили ситуацію з моєю командою, і почали довгий і непростий шлях по відновленню справедливості. І цей шлях виявився успішним.

Окремо хочу подякувати WBO за наші багаторічні стосунки, організація повернула мене до топ-15 моєї вагові категорії, а це значить, що я можу претендувати на бій з чемпіоном.

– Як вся ця історія вплинула на вас та вашу команду?

– Ця ситуація 100% зробила мене сильнішим. Думаю, і мою команду також. Я справді дуже радий, що ми не склали руки, вирішили боротись і доклали дуже серйозних зусиль аби виграти апеляцію. Це була титанічна робота з боку мого брата і промоутера Ігора, з боку юридичної компанії L.I. Group, Національної ліги професійного боксу України та багатьох інших людей.

Зізнаюсь, я, як боксер, в цей процес був залучений мало, але я знаю, що десь місяць робота просто не зупинялась, підключили і медичні установи і всіх всіх всіх. Дякую кожному.

4) Ваш наступний суперник із Венесуели, ще один латиноамериканець. Чого чекаєте від поєдинку?

– Чесно, я хочу просто вийти у ринг і показати свій бокс. Ситуація з боєм 4 квітня, як ми вже сказали, була дуже нервовою, і зараз я просто щасливий, що маю пояс і готовий вийти, кайфувати, боксувати, і порадувати вболівальників. Для мене також буде цікаво провести бій в Ужгороді, адже я переважно боксую в Києві чи в Броварах.

– Поєдинок проходитиме в Ужгороді, а де буде відбуватись підготовка до бою, та хто буде допомагає готуватись до цього протистояння?

– Підготовка вже в активній фазі, я б навіть сказав, в дуже активній. Тренер не дасть збрехати... Ми, як завжди, готуємось на базі Легкоатлетичного манежу у Києві, там у нас і фізична підготовка і бокс. Напередодні бою поїдемо до Ужгорода, аби акліматизуватися. Адже там все ж таки трохи інший клімат ніж в Києві.

– Чого чекати від Арама Фаніяна в цьому протистоянні?

– Сто відсотків чекати перемоги. Інакше навіщо виходити в ринг? Ми з тренером робимо все аби я пройшов Луну, підійнявся в рейтингу і вийшов на більше імʼя. Як я вже сказав, буду намагатись показати класний бокс, і зробити так аби всі забули про те, що відбулось в бою з Іррібареном.

– Коли ми побачимо вас у поєдинку за звання чемпіона світу? Чи ставите собі певні обмеження в часі, до коли це має статись?

– Наразі для нас головне, що вдалось виправити ситуацію з минулим боєм. Титул у мене, я в топ-15 рейтингу, далі потрібно перемагати Луну, і заходити в топ-10. Один-два бої і я знову буду в топ-5, сподіваюсь, як мінімум, повернусь на свою рідну четверту позицію.

Тобто десь за три бої або чотири бої, вірю, зможу претендувати на пояс чемпіона світу, і, обіцяю, віддам всього себе аби здобути його для України.