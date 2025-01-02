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Чухаджян піднявся у десятку рейтингу WBA

Микола Дендак — 2 січня 2025, 21:54
Чухаджян піднявся у десятку рейтингу WBA

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) піднявся до десятки найкращих боксерів у напівсередній вазі.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBA.

Українець посів дев'яту позицію в топі, який очолює Шахрам Гіясов. Чемпіонським титулом WBA володіє литовець Еймантас Станіоніс.

Рейтинг WBA у напівсередній вазі

  1. Шахрам Гіясов;
  2. Конор Бенн;
  3. Льюїс Крокер;
  4. Цзінь Сасакі;
  5. Педді Донован;
  6. Рікардо Салас Родрігес;
  7. Габрієль Маестро;
  8. Клетус Селдін;
  9. Карен Чухаджян;
  10. Пет Маккормак.

Нагадаємо, нещодавно американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти Чухаджяна.

Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

WBA Карен Чухаджян

WBA

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