Чухаджян піднявся у десятку рейтингу WBA
Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) піднявся до десятки найкращих боксерів у напівсередній вазі.
Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBA.
Українець посів дев'яту позицію в топі, який очолює Шахрам Гіясов. Чемпіонським титулом WBA володіє литовець Еймантас Станіоніс.
Рейтинг WBA у напівсередній вазі
- Шахрам Гіясов;
- Конор Бенн;
- Льюїс Крокер;
- Цзінь Сасакі;
- Педді Донован;
- Рікардо Салас Родрігес;
- Габрієль Маестро;
- Клетус Селдін;
- Карен Чухаджян;
- Пет Маккормак.
Нагадаємо, нещодавно американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти Чухаджяна.
Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.