Чухаджян піднявся у десятку рейтингу WBA

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) піднявся до десятки найкращих боксерів у напівсередній вазі.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBA.

Українець посів дев'яту позицію в топі, який очолює Шахрам Гіясов. Чемпіонським титулом WBA володіє литовець Еймантас Станіоніс.

Рейтинг WBA у напівсередній вазі

Шахрам Гіясов; Конор Бенн; Льюїс Крокер; Цзінь Сасакі; Педді Донован; Рікардо Салас Родрігес; Габрієль Маестро; Клетус Селдін; Карен Чухаджян; Пет Маккормак.

Нагадаємо, нещодавно американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти Чухаджяна.

Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.