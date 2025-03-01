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Гвоздик зберіг місце в десятці рейтингу від The Ring

Станіслав Лисак — 1 березня 2025, 17:29
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик
Getty Images

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг місце в десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі за версією The Ring.

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Відповідний рейтинг був опублікований у соцмережах відомого журналу.

Українець посів 7-му позицію в списку, який очолює Дмитро Бівол. Киргизстанець з російським паспортом, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.

Рейтинг The Ring у напівважкій вазі

Чемпіон – Дмитро Бівол
  1. (чемпіон) Артур Бетербієв;
  2. (2) Давід Бенавідес;
  3. (6) Каллум Сміт;
  4. (3) Джошуа Буатсі;
  5. (4) Ентоні Ярд;
  6. (5) Альберт Рамірес;
  7. (7) Олександр Гвоздик;
  8. (8) Давід Моррель;
  9. (9) Віллі Гатчінсон;
  10. (10) Імам Хатаєв.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала Бівола провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давидом Бенавідесом.

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