Гвоздик зберіг місце в десятці рейтингу від The Ring
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг місце в десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі за версією The Ring.
Відповідний рейтинг був опублікований у соцмережах відомого журналу.
Українець посів 7-му позицію в списку, який очолює Дмитро Бівол. Киргизстанець з російським паспортом, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.
Рейтинг The Ring у напівважкій вазіЧемпіон – Дмитро Бівол
- (чемпіон) Артур Бетербієв;
- (2) Давід Бенавідес;
- (6) Каллум Сміт;
- (3) Джошуа Буатсі;
- (4) Ентоні Ярд;
- (5) Альберт Рамірес;
- (7) Олександр Гвоздик;
- (8) Давід Моррель;
- (9) Віллі Гатчінсон;
- (10) Імам Хатаєв.
Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.
Раніше повідомлялося, що Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала Бівола провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давидом Бенавідесом.