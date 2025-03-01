Гвоздик зберіг місце в десятці рейтингу від The Ring

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) зберіг місце в десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі за версією The Ring.

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Відповідний рейтинг був опублікований у соцмережах відомого журналу.

Українець посів 7-му позицію в списку, який очолює Дмитро Бівол. Киргизстанець з російським паспортом, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.

Рейтинг The Ring у напівважкій вазі

(чемпіон) Артур Бетербієв; (2) Давід Бенавідес; (6) Каллум Сміт; (3) Джошуа Буатсі; (4) Ентоні Ярд; (5) Альберт Рамірес; (7) Олександр Гвоздик; (8) Давід Моррель; (9) Віллі Гатчінсон; (10) Імам Хатаєв.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала Бівола провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давидом Бенавідесом.