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Гвоздик: Ломаченку, мабуть, зручно робити такі заяви

Станіслав Лисак — 3 листопада, 00:57
Гвоздик: Ломаченку, мабуть, зручно робити такі заяви
Getty Images

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що не спілкується з володарем титулів IBF та IBO у легкій вазі Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Слова Гвоздика передає видання ukrsport.pro.

"З Олександром (Усиком, – прим.) спілкуюся, а з Василем не спілкуюсь вже 2-3 роки. Перестали ми спілкуватись ще до початку війни. Я стараюсь про нього взагалі не думати і не думаю. Кожен робить свій вибір і кому що зручно, те й каже. Ну йому, мабуть, зручно так. Це не мої справи," – сказав Гвоздик.
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Напередодні стало відомо, що Гвоздик зберіг 9-ту позицію в оновленому рейтингу WBO.

Нещодавно боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Про майбутнє українського боксера розповів редактор спеціалізованого міжнародного проєкту Ringside24.com, блогер та коментатор Олександр Орманжи.

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