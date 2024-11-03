Гвоздик: Ломаченку, мабуть, зручно робити такі заяви
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Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що не спілкується з володарем титулів IBF та IBO у легкій вазі Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).
Слова Гвоздика передає видання ukrsport.pro.
"З Олександром (Усиком, – прим.) спілкуюся, а з Василем не спілкуюсь вже 2-3 роки. Перестали ми спілкуватись ще до початку війни. Я стараюсь про нього взагалі не думати і не думаю. Кожен робить свій вибір і кому що зручно, те й каже. Ну йому, мабуть, зручно так. Це не мої справи," – сказав Гвоздик.
Напередодні стало відомо, що Гвоздик зберіг 9-ту позицію в оновленому рейтингу WBO.
Нещодавно боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Про майбутнє українського боксера розповів редактор спеціалізованого міжнародного проєкту Ringside24.com, блогер та коментатор Олександр Орманжи.