Черкашин завоював перший пояс у карʼєрі

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (25-1, 15 KO), який представляє Польщу, здобув перемогу над аргентинцем Себастіаном Орасіо Папецкі (22-5, 8 КО) в мейн-івенті шоу Knockout Promotion.

Українець вийшов у ринг проти 33-річного аргентинця у Закопаному (Польща) і виграв у нього за очками.

Черкашин переміг суперника одноголосним рішенням суддів: 100-90 Черкашин, 100-90 Черкашин, 100-90 Черкашин.

Відзначимо, що на кону стоятив пояс WBC International у середньому дивізіоні. Це перший титул для 28-річного уродженця Харкова.

Минулого разу Черкашин виходив на ринг у травні, перемігши мексиканця Хорхе Коту.