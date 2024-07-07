Промоутерська компанія оголосила про бій Богачука проти Ортіса
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) проведе бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО) 10 серпня.
Про це повідомляє промоутерська компанія Golden Boy.
Поєдинок відбудеться на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США.
Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.
Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.
Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.