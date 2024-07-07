Промоутерська компанія оголосила про бій Богачука проти Ортіса

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) проведе бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО) 10 серпня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Golden Boy.

Поєдинок відбудеться на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США.

🚨𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐃🚨

Serhii Bohachuk 🆚 Vergil Ortiz Jr for the WBC interim World Super Welterweight Title in 𝐋𝐀𝐒 𝐕𝐄𝐆𝐀𝐒 on 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟏𝟎.#BohachukOrtiz | LIVE on DAZN Aug 10 pic.twitter.com/1GZG36Coce — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 7, 2024

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.