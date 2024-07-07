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Промоутерська компанія оголосила про бій Богачука проти Ортіса

Станіслав Лисак — 7 липня, 07:26
Промоутерська компанія оголосила про бій Богачука проти Ортіса

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) проведе бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО) 10 серпня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Golden Boy.

Поєдинок відбудеться на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

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Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.

Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

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