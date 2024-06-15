"Золоті кулаки" України повертаються

2024 рік обіцяє стати рекордним щодо результатів українських боксерів на професійному ринзі. У разі перемоги харків’янина Олександра Гвоздика 15 червня у бою проти американця Девіда Бенавідеса Україна отримає одночасно таку кількість чемпіонських поясів, яка у неофіційному заліку дозволить їй потіснити багатьох старожилів на Олімпі світового боксу.

Підсумки нинішнього спортивного року у професійному боксі ще далеко попереду, однак успіхи провідних українських атлетів на ринзі вже зараз дають підстави прогнозувати високе досягнення.

Протягом останніх десятиріч Україна мала кілька вершинних сходжень на світовий боксерський Олімп. Це стосується як аматорів, так і професіоналів.

Любителі боксу пригадують еру домінування братів Кличків у найпрестижнішому надважкому дивізіоні.

Надзвичайно пам’ятним залишається блискучий успіх плеяди боксерів-любителів на Олімпіаді 2012 року в Лондоні та їхнє подальше входження до профібоксу. Саме за цим поколінням справедливо закріпилося визнання «Золоті кулаки України».

Окрему яскраву сторінку в історію боксу вписали учасники легендарної команди «Українські отамани». За неї у 2012-2016 роки виступали всі володарі медалей Олімпіади-2012 у Лондоні – Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик.





Виключно успішними були подальші виступи цієї когорти атлетів, зокрема – 2018 року. Тоді Україна зробила відчутний виклик країнам-грандам професійного боксу, і новим її чемпіонам аплодував увесь світ.

2018. Як це було

Розпочатий 2017 року Перший турнір Всесвітньої боксерської суперсерії у фінальній його стадії 2018-го завершився у першому важкому дивізіоні (91,7 кг) тріумфально для України та приголомшливо для всього світу.

Олександр Усик ніби на одному диханні виграв Суперсерію, буквально знісши на своєму шляху дуже потужних суперників, і здобув практично всі можливі титули. Під його переможні кулаки потрапили загартовані бійці – чемпіони світу німець боснійського Марко Хук (WBO, 2009-2015), латвівєць Майріс Брієдіс (WBC 2017-2018, WBO 2019, IBF 2020-2022) та осетинець Мурат Гассієв (IBF, WBA 2018).

Українець отримав титул абсолютного чемпіона світу за версіями WBO, WBC, WBA, IBF, заволодів поясом авторитетного журналу TheRing та виборов Кубок Мохаммеда Алі. Відтак, Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в історії України та першим європейським боксером, хто зібрав усі чотири пояси.

Олександр Усик із трофеєм Мохаммеда Алі

Феноменальний успіх Усика того року розвинули ще троє українських боксерів. Наприкінці 2018-го Василь Ломаченко та Артем Далакян захистили титули чемпіонів світу у своїх категоріях, а харків’янин Олександр Гвоздик уперше здобув пояс WBC.

Досягнення українських атлетів не пройшло тоді непоміченим.

"Ваші боксери – сьогодні найкращі у світі!", - заявив відомий британський спортивний менеджер Едді Гірн, підсумовуючи восени 2018-го проміжні результати сезону.

Називаючи імена Усика, Ломаченка, Далакяна, Гвоздика, Сергія Дерев’янченка, тодішній промоутер британця Ентоні Джошуа та інших видатних бійців, включно з Усиком, спрогнозував боксерську перспективу України 2018-2019 років так:

"Потенційно ви можете мати п’ять чемпіонів світу вже у перший тиждень грудня (2018-го - ред.)".

Ці прогнози могли б стати реальністю, якби не прикрий програш фаворита на той час Сергія Дерев’янченка (12, 10 КО) американцю Даніелю Джейкобсу у бою за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF (жовтень 2018). Але це суттєво не похитнуло позиції українців. Отримавши одразу чотирьох чемпіонів світу, Україна на початку 2019 року за цим показником стрімко увірвалася в трійку лідерів світового професійного боксу – поряд з такими країнами, як Сполучені Штати та Мексика. Усик, Ломаченко, Далакян та Гвоздик очолили світові рейтинги, були названі боксерами року, кращими нокаутерами, або стали лідерами опитувань багатьох провідних спортивних видань.

2024. Новий похід за поясами

Після багатьох злетів та деяких невдач 2024 рік, попри російську агресію, видався для профбоксерів України багатообіцяльним.

Сергій Богачук

У ніч з 30 на 31 березня у Лас-Вегасі, США боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-1, 23 КО), здолавши американця Браяна Мендозу (22-4, 16 КО), став володарем титулу тимчасового чемпіона WBC.

Богачук здобув тимчасовий титул WBC

Василь Ломаченко

12 травня в Австралії ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у двобої за пояс IBF у легкій вазі.

Василь Ломаченко за мить до цього відправив Джорджа Камбососа у нокаут

Олександр Усик

У ніч з 18 на 19 травня в Саудівській Аравії Олександр Усик у видовищному бою завдав поразки непереможному британцю Тайсону Ф'юрі (34-0-1, 24 КО). Українець об’єднав титули WBO, WBC, WBA, IBF та став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.

Денис Берінчик

19 травня у США український легковаговик Денис Берінчик здолав мексиканця Емануеля Наваретте і и здобув титул WBO. Для колишнього завзятого та успішного «отамана» це перший пояс чемпіона світу на професійному ринзі. У списку українців, які цього досягли, Денис є вже 14-м боксером.

Денис Берінчик

"Ці українці просто супер"

Коментуючи нещодавні перемоги Богачука, Ломаченка, Усика та Берінчика, відомий американський тренер Роберт Гарсія так висловився на адресу українських боксерів:

"Ми ще можемо побачити, як Гвоздик поб'є Бенавідеса. Ці українці просто супер. Вони з одного краю, і з огляду на те, що зараз переживає Україна, боксерський світ пишається та радіє за них, за їхні досягнення. Вони знаходяться на вершині світу, коли справа стосується боксу. Немає зараз щасливіших людей, ніж вони. Ті перемоги, які українці мали протягом останніх тижнів, це просто неймовірно. Ми повинні радіти їм", - сказав Роберт Гарсія наприкінці травня цього року.

Олександр Гвоздик

37-річний харків’янин – володар поясу WBC 2018-2019 років у напівважкій вазі (20-1, 16 КО) – після багаторічної перерви проведе бій за титул тимчасового чемпіона 15 червня проти американця Девіда Бенавідеса (28-0, 24 КО). Чемпіон світу у профбоксі, бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010) та багаторазовий чемпіон Україні трохи засидівся «без роботи». Зараз він має шанс приєднатися до своїх друзів – нинішніх тріумфаторів Усика, Ломаченка, Берінчика і Богачука – та примножити загальне досягнення.

Можлива перемога Гвоздика означатиме те, що Україна сьогодні отримає п’ятого чемпіона світу, і в новому часі може знову вийти у лідери світового боксу за кількістю одночасно здобутих поясів. Експертам та спортивним аналітикам залишиться підрахувати результати цих неофіційних змагань. Результати, які засвідчують приналежність до провідних держав у світу боксу.

Президент Національної ліги професійного боку України Михайло Зав’ялов, який, хоча й обережно, з деякими застереженнями, у травні прогнозував перемоги українцям та вказував на переваги Ломаченка, Усика та Берінчика, з певним оптимізмом оцінює бій Гвоздика проти Бенавідеса.

"Бенавідес – потужний, серйозний боєць, що тут скажеш. Але й Гвоздик класний боксер, я за ним стежив ще з боксу, мені він завжди подобався", – сказав Зав’ялов.

При цьому тренер радить боксеру більшої психологічної стійкості та наголошує: якщо Олександр «ментально буде готовий на всі 100%», то він "ставить на Гвоздика".





Бій українця з Бенавідесом фахівці вважають однією з головних подій боксерського вечора в американському Лос-Вегасі 15 червня. Після повернення на ринг Гвоздик, починаючи з 2023 року, провів загалом три нетитульних поєдинки: переміг мексиканця Хосуе Обандо, латвійця Річарда Болотнікса та бразильця Ісаака Родрігеса. Це дало українцю можливість посісти 2 сходинку претендентів у рейтингу WBC та здобути шанс позмагатися за свій перший чемпіонський титул після 2019 року.





Переможець поєдинку цієї суботи в Лос-Вегасі отримає право провести обов’язковий бій з чинним чемпіоном WBC Артуром Бетербієвим.

Тож бій Гвоздик – Бенавідес обіцяє бути напруженим та цікавим для фанів боксу ще й з огляду на певну приховану інтригу. Саме після втрати титулу чемпіона світу після бою з Бетербієвим 2019 року Олександр оголосив про завершення кар’єри. Відтак можлива його перемога 15 червня відкриє перспективу своєрідного реваншу, і не виключено, що давні супротивники зійдуться в ринзі вже незабаром.





Девід Бенавідес – молодший за Гвоздика майже на 10 років. Виступав у другій середній, напівважкій та в першій вагових категоріях. На професійному ринзі з 2013 року. До цього часу йшов без поразок. Чинний тимчасовий чемпіон світу за версією WBC (2022) та колишній дворазовий чемпіон світу за цією ж версією (2017-2018, 2019-2020) у другій середній вазі. В активі – 28 перемог, 24 з яких – нокаутом. За кілька днів до бою Олександра Гвоздика з Девідом Бенавідесом ексклюзивні коментарі спеціально для Української правди зробили відомі харківські тренери та боксери.

Україна потребує перемог

Леонід Задорожний, 7-разовий чемпіон України у важкій вазі, голова Харківської федерації боксу, віцепрезидент Федерації боксу України.

"Я готовий скільки завгодно повторювати сьогодні надзвичайно важливі для мене особисто і, сподіваюся, для всіх нас слова: все для перемоги України. Тому так покладаюся на наших талановитих вихованців. До таких відношу й Олександра Гвоздика. Він є яскравим представником харківської школи боксу – а вона в усі часи давала висококласних, видатних спортсменів. В даному випадку ми є свідками того, як на наших очах скромний, з добрим серцем харківський хлопець Сашко Гвоздик виріс у чудового майстра боксу, спортсмена світового рівня. Висока та різноманітна техніка, сильний влучний удар, надійний захист – тут багато чого можна додати. Він демонструє класний бокс. Тому я вірю в Олександра і дуже уболіватиму за нього".

Це буде інтригуючий та дуже гарний бій

Віктор Демченко, заслужений тренер України.

"Ми всі добре знаємо Олександра. Він стійкий боєць і володіє викою технікою та дуже потужним нокаутуючим ударом. Я б сказав – дуже жорстким і класним ударом. Це сильні сторони Гвоздика, і я сподіваюся, що він на всі "сто" цим скористається.

І ще одне, дуже важливе. Всі його друзі, а це передусім Усик, Ломаченко, Берінчик – напередодні блискуче провели та виграли свої бої. Так що у Гвозика є чудовий стимул до перемоги. Ви побачите, і я в це дуже вірю, що Олександр нас усіх приємно здивує та підтвердить наші сподівання. Це буде дуже інтригуючий і водночас гарний бій".

Гвоздик має шанс перемогти

Сергій Федченко, інтерконтинентальний чемпіон (IBF), чемпіон Європи за версією WBO.

"Я б ще додав, що Олександр гарно мислить у ринзі, дуже скоординований та збалансований боксер, гостро відчуває дистанцію та момент удару. Більшість боїв виграв саме нокаутом. Має також гарний джеб і дуже вміло його використовує. Відзначу, що суперник у Гвоздика досить непростий, титулований, зараз – на підйомі, до цього часу йде без програшів. Значно молодший, і в цьому є певна перевага. Але якщо Олександр виконає свою роботу на всі 100%, то має шанс перемогти. Гадаю, що буде дуже цікавий бій".

Володимир Кравченко, для Чемпіона