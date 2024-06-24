Визначилася можлива дата бою Богачук — Ортіс

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) може провести бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО) 10 серпня.

Про це повідомляє журналіст Фернандо Сабатіні.

Поєдинок може відбутися на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США.

They tell me that it is possible that it is the 10th in Mandalay. But it's not official. — Fernando Sabatini (@FerSabatiniBox) June 23, 2024

Раніше Богачук розповів, що на кону можуть стояти пояси тимчасового чемпіона WBC та WBО.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.