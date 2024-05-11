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Ломаченко розповів, чому запізнився на зважування з Камбососом

— 11 травня, 09:38
Ломаченко розповів, чому запізнився на зважування з Камбососом

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) запізнився на зважування, оскільки 10 годин чекав на нього у своїй кімнаті.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "Top Rank Boxing".

"Чому я запізнився? Вибачте, не знаю. Зараз занадто рано. Я просто сидів у своїй кімнаті та чекав десять годин.

Чи були у мене проблеми з тим, щоб вкластися у вагу? Ні, це не про мене", — сказав боксер.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок між Ломаченком та колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Орієнтовний початок – о 8:00 за київським часом.

Напередодні між боксерами відбулася дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.

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