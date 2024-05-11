Ломаченко розповів, чому запізнився на зважування з Камбососом

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) запізнився на зважування, оскільки 10 годин чекав на нього у своїй кімнаті.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "Top Rank Boxing".

"Чому я запізнився? Вибачте, не знаю. Зараз занадто рано. Я просто сидів у своїй кімнаті та чекав десять годин.



Чи були у мене проблеми з тим, щоб вкластися у вагу? Ні, це не про мене", — сказав боксер.