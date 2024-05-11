Ломаченко виявився важчим за Камбососа напередодні бою

Українець Василь Ломаченко та австралієць Джордж Камбосос вмістились у ліміт ваги під час зважування напередодні чемпіонського бою.

Ломаченко виявився важчим за суперника: 61,14 кг проти 60,87 кг.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Наш сайт проводить онлайн-марафон чемпіонського бою, завершить який текстова трансляція.

Напередодні боксери провели відкрите тренування для представників ЗМІ та уболівальників.