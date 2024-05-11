Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ломаченко виявився важчим за Камбососа напередодні бою

— 11 травня, 04:37
Ломаченко виявився важчим за Камбососа напередодні бою

Українець Василь Ломаченко та австралієць Джордж Камбосос вмістились у ліміт ваги під час зважування напередодні чемпіонського бою.

Ломаченко виявився важчим за суперника: 61,14 кг проти 60,87 кг.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Читайте також:
Ломаченко — Камбосос: усе про бій за титул чемпіона світу IBF

Наш сайт проводить онлайн-марафон чемпіонського бою, завершить який текстова трансляція.

Напередодні боксери провели відкрите тренування для представників ЗМІ та уболівальників.

Джордж Камбосос Василь Ломаченко

Джордж Камбосос

Ломаченко розповів, чому запізнився на зважування з Камбососом
Я справжній професіонал: Камбосос прокоментував запізнення Ломаченка на зважування
Стосунки Ломаченка з легкою вагою – непрості: 7 перемог і 2 поразки
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Це несправедливість: чому умовний боксер може їхати працювати в Австралію, а трактористу працювати за кордоном заборонено — журналіст

Останні новини