Українець проведе бій за титул WBC Baltic у польському Хелмі

Українець Рамазан Муслімов (8-0, 5 КО), який володіє титулом WBC Ukraine, проведе бій за титул WBC Baltic у крузервейті (до 91,2 кг). Його суперником буде поляк Міхал Сочинський (11-0, 8 КО).

Про це повідомляє Ringpolska.pl.

Вечір боксу пройде в місті Хелм, Польща. Подія відбудеться 22 листопада на арені "Mosir Chelm".

Сама подія стане однією з найбільших спортивних подій у регіоні за останні роки та є ключовим елементом просування міста. Відомо, що мінімальна ціна квитка складає 70 злотих.

Титул WBC Ukraine Муслімов здобув у червні цього року, коли переміг одноголосним рішенням суддів Олексія Жука (4-5, 2 КО).

За інформацією Kharkiv.Today, Муслімов живе у Солоницівській громаді на Харківщині, йому 30 років. Шлях у боксі розпочав у 8 років.

У молодіжній кар'єрі двічі ставав чемпіоном України та здобув срібло на чемпіонаті Європи. У віковій категорії до 22 років ставав дворазовим чемпіоном України та призером чемпіонату Європи. У 2016 та 2018 роках став чемпіоном України серед чоловіків, а у 2015 та 2019 роках – призером.

