Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Михалушко з двома нокдаунами переміг мексиканця та став чемпіоном WBC International та WBC Francophone

Олександр Булава — 26 жовтня 2025, 00:42
Михалушко з двома нокдаунами переміг мексиканця та став чемпіоном WBC International та WBC Francophone
Ярослав Михалушко
instagram

Український боксер напівсередньої вагової категорії Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) переміг мексиканця Алексіса Мунгію (12-3-3, 6 КО) на вечорі боксу в Бельгії.

Українець відправляв суперника в нокдаун у 1 та 8 раундах. У підсумку Ярослав здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів.

Михалушко завоював пояси WBC Francophone та WBC International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, у попередньому бою Михалушко переміг представника Бельгії Мерітона Каракшу та завоював титул WBC Francophone. Поєдинок у Львові завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.

Ярослав Михалушко

Ярослав Михалушко

Михалушко відбоксує за два титули у Бельгії
Непереможний Михалушко здобув титул WBC Franсophone в напівсередній вазі
Непереможний українець ефектно нокаутував мексиканця в поєдинку за титул WBC
Став відомий суперник непереможного українського боксера

Останні новини