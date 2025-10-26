Михалушко з двома нокдаунами переміг мексиканця та став чемпіоном WBC International та WBC Francophone

Український боксер напівсередньої вагової категорії Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) переміг мексиканця Алексіса Мунгію (12-3-3, 6 КО) на вечорі боксу в Бельгії.

Українець відправляв суперника в нокдаун у 1 та 8 раундах. У підсумку Ярослав здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундів.

Михалушко завоював пояси WBC Francophone та WBC International у напівсередній вазі.

Нагадаємо, у попередньому бою Михалушко переміг представника Бельгії Мерітона Каракшу та завоював титул WBC Francophone. Поєдинок у Львові завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.