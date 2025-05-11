Він боєць з великим серцем, – Чухаджян прокоментував свою перемогу над Аялою

Український боксер у напівсередній вазі Карен Чухаджян поділився емоціями після перемоги над Хав'єром Аялою та здобуття поясу WBO International.

Спортсмен залишив емоційний допис в Instagram.

"Велика подяка моїм промоутерам за можливість боксувати на крутій арені за крутий титул. Дякую тренеру Вячеславу Сенченку за пройдений шлях до цього бою, менеджеру Максиму Михайлеву та катмену за його роботу в куті. Також висловлюю подяку своєму опоненту, він боєць з великим серцем. Дякую усім, хто підтримує та вболіває за мене! Великі перемоги ще попереду, я докладу усіх зусиль, щоб стати чемпіоном світу", – написав Чухаджян.

Раніше Карен двічі претендував на пояс за версією IBF – двічі поступився за очками гегемону дивізіону американцю Джарону Еннісу (у першому бою за тимчасовий титул).

Цього разу Чухаджяна ведуть по лінії WBO, чинний володар поясу якого американець Браян Норман.