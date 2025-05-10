Чухаджян переміг аргентинця Аялу та завоював титул WBO International

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) переміг аргентинця Крістіана Хав’єра Аялу (13-3-1, 4 КО) та здобув титул WBO International.

Бій пройшов всю дистанцію та завершився перемогою Карена одноголосним рішенням суддів 99-91, 99-92 і 99-91.

Поєдинок відбувся у Німеччині.

Раніше Карен двічі претендував на пояс за версією IBF – двічі поступився за очками гегемону дивізіону американцю Джарону Еннісу (у першому бою за тимчасовий титул).

Цього разу Чухаджяна ведуть по лінії WBO, чинний володар поясу якого американець Браян Норман.