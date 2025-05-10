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Чухаджян переміг аргентинця Аялу та завоював титул WBO International

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 23:12
Чухаджян переміг аргентинця Аялу та завоював титул WBO International
Карен Чухаджян
instagram.com/karen_chukhadzhyan

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) переміг аргентинця Крістіана Хав’єра Аялу (13-3-1, 4 КО) та здобув титул WBO International.

Бій пройшов всю дистанцію та завершився перемогою Карена одноголосним рішенням суддів 99-91, 99-92 і 99-91.

Поєдинок відбувся у Німеччині.

Раніше Карен двічі претендував на пояс за версією IBF – двічі поступився за очками гегемону дивізіону американцю Джарону Еннісу (у першому бою за тимчасовий титул).

Цього разу Чухаджяна ведуть по лінії WBO, чинний володар поясу якого американець Браян Норман.

Карен Чухаджян

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